Sardegna, studente di 14 anni accoltellato dal compagno all’uscita di scuola. Il ministro Valditara: «Si approvi la legge sul voto in condotta»

Uno studente di 14 anni è stato accoltellato da un 15enne all’uscita della scuola, oggi pomeriggio a Capoterra, nel cagliaritano. Il ragazzino è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all’ospedale Brotzu del capoluogo sardo. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto alle 14 fuori dall’istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra. Il 15enne ha colpito il giovane con una coltellata al petto. Ora rischia l’accusa di tentato omicidio. Al momento sono sconosciute le ragioni del gesto. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. «Quanto accaduto oggi all’uscita dell’istituto Sergio Atzeni di Capoterra, con il ferimento di un giovane studente durante una lite, desta grande preoccupazione. Siamo in contatto costante con la direzione scolastica regionale per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e per appurare la dinamica dell’evento. Questo ennesimo fatto di violenza evidenzia ancora una volta la necessità di riportare la cultura del rispetto nelle nostre scuole. Auspico che quanto prima il Parlamento approvi il disegno di legge sul voto in condotta e le misure riparative», ha dichiarato.

