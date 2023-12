Giulia Cecchettin, il ricordo della nonna: «Le dissi che aveva fatto bene a lasciare Filippo» – Il video

«Domani sarà una giornata molto dolorosa» ammette Carla Gatto, nonna di Giulia Cecchettin, alla viglia dei funerali della 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Ospite a Pomeriggio Cinque, la donna è tornata a commentare la vicenda della nipote, ripercorrendo anche i momenti in cui seppe della fine della relazione tra i due ragazzi. Di sua nipote, Gatto ricorda quanto fosse «una ragazza forte, ma allo stesso tempo aveva un animo buonissimo, ed era eternamente allegra, per lei andava sempre tutto bene. Era come una ragazzina, amava i pupazzi, era una rosa che sta sbocciando». Il pensiero della nonna di Giulia Cecchettin oggi va innanzitutto ai genitori di Turetta: «Per loro mi dispiace molto, perché penso sia un dolore terribile sapere cosa ha fatto loro figlio». E quando le viene chiesto un pensiero per il ragazzo in carcere a Verona, Gatto risponde: «Non lo so, non lo conoscevo, l’ho intravisto una volta sola. Giulia era innamorata all’inizio, era il suo primo amore, era una gioia per lei. Pi, quando ha manifestato qualche scontento, ho detto che aveva fatto bene a lasciarlo, che avrebbe dovuto costruire la sua vita andando avanti per la sua strada e che avrebbe trovato l’uomo giusto per lei».

Leggi anche: