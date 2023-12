L’addio a Giulia Cecchettin, i funerali oggi a Padova: maxi schermi e diretta tv per seguire le esequie

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Giulia Cecchettin. Le esequie in programma alle 11 nella chiesa di Santa Giustina a Padova saranno celebrate dal vescovo della città veneta, Claudio Cipolla. Attese fino a 10mila persone; i varchi di polizia per accedere all’area sono stati aperti stamane alle 8.30. I presenti potranno assistere alle esequie grazie a due maxischermi, posizionati all’esterno dell’abbazia dove all’interno vi sarà invece posto per poco meno di 1.200 persone. Imponente l’apparato di sicurezza: circa 200 le persone tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, unità speciali antiterrorismo e antisabotaggio che presidiano la zona. Il prefetto e il questore, durante la conferenza stampa di ieri, lo hanno definito «funerale di Stato non dichiarato». Il Tg1 trasmetterà la funzione funebre in diretta, e così farà Canale 5, con uno speciale.

La gigantografia

La gigantografia della 22enne, rimasta esposta in queste settimane davanti al municipio di Vigonovo, città natale di Giulia, è stata portata nella chiesa di Padova, che è il più grande luogo di culto di Padova e una delle più grandi della cristianità: ritrae la giovane con un vestito rosso, sorridente, in altalena. Attesa inoltre per il discorso di Gino Cecchettin che domenica ha fatto sapere «di aver scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio», ha spiegato. Poi ha aggiunto: «Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno». Alle 14, nella chiesa parrocchiale, è previsto un momento di preghiera con amici e conoscenti della ragazza. Poi ci sarà la tumulazione nel cimitero cittadino, accanto alla tomba della mamma della 22enne, morta lo scorso anno.

«Ed ora vola Giulia, vai in alto, vai oltre»

«Ed ora vola Giulia, vai in alto, vai oltre. Oltre il nero della morte, oltre il rosso del sangue, oltre il bianco del gelo. Oltre l’ oppressione, oltre la miseria, oltre gli uomini»: è il messaggio sui social di Nicodemo Gentile, il legale per l’associazione Penelope di Elena, sorella di Giulia Cecchettin. «Sei diventata una farfalla, libera e colorata, come quella di Penelope – aggiunge – . Senza catene raggiungi la tua adorata mamma in quello spazio nuovo, azzurro e confortante, dove finalmente nessuno potrà più toccarti. Buon volo anima pura e se puoi perdonaci». Ieri la nonna della giovane, Carla Gatto, ha sottolineato come oggi «sarà una giornata molto dura».

Zaia: «Il Veneto dia un segnale corale e forte»

«Oggi, nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere», scrive sui social il Presidente della regione, Luca Zaia. «Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo – e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché – continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri – aggiunge – nel combattere la violenza di genere». Per il governatore serve «un segnale forte, anche dal punto di vista simbolico: indossiamo tutti un nastrino rosso, ed esponiamo fiocchi rossi alle porte e alle finestre. Chiedo anche alle attività economiche di osservare, durante le esequie alle ore 11, un momento di pausa nelle attività. L’auspicio è che da questa tragedia nasca un movimento che con voce alta, corale, forte, esprima ogni giorno al mondo – conclude – un messaggio contro la violenza sulle donne»

