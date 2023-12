Agrigento, sfregia la compagna al volto con l’acido: l’imboscata in casa del compagno

È ricoverata in ospedale la donna rimasta sfregiata al volto con l’acido lanciato dal compagno durante una lite in casa a Montechiaro, in provincia di Agrigento. La donna è stata trasportata al San Giovanni di Dio di Agrigento con ferite al volto e alla schiena. Anche il compagno è finito in ospedale per lievi ustioni alle mani. Ora si trova in stato di fermo, piantonato al San Giacomo d’Altopasso, a Licata . Secondo gli inquirenti, si tratta di Gioacchino Morgana, pregiudicato agrigentino, che avrebbe organizzato una trappola alla compagna dentro la casa in cui convivevano. La donna sarebbe riuscita a scappare in strada per chiedere aiuto ai vicini. La donna potrebbe essere trasferita al centro grandi ustionati dell’ospedale Civico di Palermo, per la gravità delle ferite.

