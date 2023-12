Neonata morta dopo un parto in casa, la madre ricoverata d’urgenza a Brindisi

È morta dopo un parto in casa una neonata a Cisternino, in provincia di Brindisi. La madre è ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Perrino dove è stata trasportata d’urgenza. Prima del ricovero, i sanitari del 118 hanno stabilizzato la donna per un’emorragia post parto. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della procura brindisina.

