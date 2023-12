No! Bill Gates non ha brevettato «i diritti esclusivi per l’utilizzo del corpo umano come rete wireless locale»

Non si placano le teorie del complotto con protagonista Bill Gates. Il fondatore di Microsoft viene da tempo accusato di aver architettato malvagi piani per controllare il mondo. Oggetto della verifica di oggi è un brevetto depositato negli Usa nel 2000, approvato nel 2004 per poter «trasmettere dati ed elettricità usando il corpo umano».

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla. Ma nell’immagine sono presenti le seguenti parole, che alcuni invece accompagnano a una semplice fotografia di Bill Gates:

Bill Gates ha brevettato i diritti esclusivi per l’utilizzo del corpo umano come rete wireless locale Il brevetto numero 6.754.472 afferma che Microsoft ora possiede i diritti su “metodi e apparati per trasmettere energia e informazioni utilizzando il corpo umano.

La presunta notizia circola almeno dal luglio 2022.

Il brevetto del 2004 per trasmettere energia e dati con il corpo umano

Ricerchiamo il brevetto sul portale dedicato di Google. E troviamo prontamente la tecnologia. Si tratta di un brevetto depositato da Microsoft il 27 aprile 2000 e sottoposto all’attenzione dell’ufficio statunitense dei brevetti (Uspto). Dopo le necessarie valutazioni, il brevetto è stato approvato il 22 giugno 2004. Infine, dal 27 aprile 2020 il brevetto è scaduto. Ciò significa che chiunque può utilizzare la tecnologia senza licenza.

Il brevetto spiega chiaramente l’idea di Microsoft. All’inizio del secolo, era sempre più comune che per persone avessero con sé dispositivi elettronici. Gli orologi digitali sono i più citati. Ma non mancano radio, cercapersone e telefoni cellulari. L’obiettivo della tecnologia ideata da Microsoft era far comunicare questi dispositivi tra loro, armonizzandone la ricarica e lo scambio di dati tramite il corpo umano. Il tutto serviva per ottenere un risparmio sia di corrente, ma anche di materiale, dato che gli stessi dispositivi di input e output avrebbero potuto essere usati per tutti quelli disponibili. Ad esempio lo stesso speaker avrebbe potuto servire sia il telefono che la radio. I dispositivi avrebbero comunicato tra loro attraverso il corpo usando degli elettrodi, piccole piastre metalliche in grado di trasmettere scariche elettriche innocue per il corpo umano.

Come funziona

Questo, come si legge in una dettagliata analisi del Guardian del 6 luglio 2004, è in grado di trasmettere elettricità grazie alla salinità dei fluidi al su interno. Una mossa, quella di Microsoft, che già all’epoca era stata giudicata da alcuni troppo audace. Il brevetto venne depositato in maniera preventiva, dato che nessun dispositivo che la sfruttava uscì sul mercato nelle settimane immediatamente successive. Non è chiaro se il brevetto sia mai stato sfruttato in qualche prodotto. Ad ogni modo, ciò significa che Microsoft (e non Bill Gates) ha brevettato i diritti per trasmettere dati e impulsi elettrici attraverso il corpo umano, ma certamente Bill Gates non ha brevettato «i diritti esclusivi per l’utilizzo del corpo umano come rete wireless locale».

Conclusioni

Circolano dei post secondo cui Bill Gates avrebbe brevettato «i diritti esclusivi per l’utilizzo del corpo umano come rete wireless locale». Il brevetto a cui si riferiscono è del 2004. Serve per trasmettere dati ed energia elettrica attraverso il corpo umano grazie a degli elettrodi. Quindi, Bill Gates non ha brevettato «i diritti esclusivi per l’utilizzo del corpo umano come rete wireless locale».

