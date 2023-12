Il gioielliere condannato per l’omicidio dei ladri. Il procuratore: «Video agghiacciante. Salvini? Sono anni che ha uno slogan»

Il procuratore di Asti Biagio Mazzeo commenta la condanna al gioielliere Mario Roggero che ha ucciso due banditi in fuga dal suo negozio

«Chiunque le abbia viste ha avuto una reazione di repulsione, per quel che è avvenuto: persone rincorse e abbattute in quel modo. Agghiacciante». A parlare al Corriere della Sera è il procuratore di Asti Biagio Mazzeo, che commenta così la condanna al gioielliere Mario Roggero per aver ucciso due banditi dopo una rapina nel suo negozio. Il gioielliere ha ricevuto nei giorni scorsi la solidarietà del vice premier Matteo Salvini, a cui oggi risponde: «Non mi stupisce, da anni il ministro ha uno slogan: che la difesa è sempre legittima. Ma qui siamo al di là persino del caso bordeline».

