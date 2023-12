Taylor Swift è la persona dell’anno 2023. La rivista Time: «Ha portato gioia e luce nel mondo»

Sull’iconica copertina del Time dedicata alla persona dell’anno 2023 appare il volto di Taylor Swift. La cantante statunitense, che il 13 dicembre compirà 34 anni, ha ottenuto il riconoscimento che nel 2022 fu attribuito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle motivazioni fornite da Sam Jacobs, direttore della rivista, si legge: «Scegliere la persona dell’anno, qualcuno che rappresenti gli 8 miliardi di persone del pianeta, non è compito facile, soprattutto in questo momento. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo». Nella short list dalla quale, alla fine, è stata pescata la cantautrice country pop, c’erano: il presidente russo Vladimir Putin, quelllo cinese Xi Jinping, Re Carlo III, il capo della Fed Jerome Powell, il Ceo di OpenAI Sam Altman, gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood in sciopero per il rinnovo contrattuale, i magistrati che stanno mettendo sotto processo Donald Trump e, infine, Barbie, la bambola portata sul grande schermo dalla regista Greta Gerwig. Tre le copertine pubblicate dalla rivista per celebrare l’investitura di Taylor Swift, in una appare con il suo gatto Benjamin Button. È la prima volta, nella storia della rivista, che il premio di persona dell’anno viene assegnato a un personaggio dell’entertainment.

Leggi anche: