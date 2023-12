I Rolex-clone venduti a 210 euro su TikTok: ai domiciliari una coppia di romani, il giro d’affari era di 400 mila euro

Su Facebook, Instagram e TikTok si faceva chiamare Dandi, come uno dei protagonisti di Romanzo Criminale. Lui e sua moglie da Furio Camillo a Roma avevano messo su un giro di vendite online di prodotti contraffatti. E secondo gli investigatori aveva raggiunto un fatturato di 400 mila euro l’anno. Ora i due sono agli arresti domiciliari. I prezzi della merce, spiega Il Messaggero, si potevano consultare su una piattaforma di nome “Yupo” attraverso una password. «Ti mando catalogo così scegli e ti vedi tutte le foto di tutti i modelli e ti mando iban», rispondeva ai clienti. I prezzi? «I Rolex vengono 210 euro, il sub e quello in acciaio e oro vengono 310, il Daytona ibrido 250». Ma, avvertiva l’uomo, si trattava di un «clone» o di un «super clone». Vendeva ance borse e accessori copiati dalle maison Gucci, Louis Vuitton e Dolce & Gabbana. E capi di abbigliamento. Durante il sequestro la Guardia di Finanza ha trovato anche sei maglie della Lazio.

I domiciliari

L’ordinanza del Gip ha deciso per i domiciliari perché la coppia ha due figli piccoli. I prodotti venivano comprati in Asia e poi spediti in Germania, dove l’uomo aveva un referente che sdoganava i prodotti. Poi li mandava a loro senza problemi. La spedizione avveniva con corrieri usando nomi falsi. La maggior parte arrivava all’ex attività commerciale della moglie. Tra i clienti, molti sanzionati, c’erano anche commercianti. L’uomo stava anche sviluppando una specie di franchising. Ovvero spiegava i “trucchi” del suo mestiere per la modica cifra di duemila euro. «Ti insegno a fare il mio lavoro con i risultati che sai: i rischi o la bella vita! Ognuno decide come vuole morire, anche su abbigliamento risparmi la metà dei soliti prezzi quindi con pochi ordini già rientri ma questi benefit te li lascio per sempre», prometteva. Ora sono nei guai anche gli “associati”.

