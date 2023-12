Ferrara, baby gang rapina due ragazze più grandi con schiaffi e spray urticante: fermate quattro under 15

Quattro ragazze, tutte sotto i 15 anni, sono state fermate dalla polizia ferroviaria mentre facevano ritorno a Bologna su indicazione degli agenti di Ferrara che erano sulle loro tracce. Le minorenni sono state denunciate alla Procura minorile per aver aggredito e rapinato due studentesse di 21 e 18 anni a Ferrara, nella stessa giornata, lo scorso lunedì 4 dicembre. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la prima vittima è stata sorpresa dalla baby gang in zona sottomura, tra piazza Travaglio e via Baluardi. Qui è stata avvicinata da una delle ragazzine che le ha chiesto il cellulare per fare una telefonata. Dopo averlo prestato, è stata circondata e colpita con lo spray urticante, prima che il gruppo si desse alla fuga con la refurtiva. La 21enne è quindi stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all’ospedale di Cona per sottoporsi alle cure. Alcune ore più tardi è andato in scena il secondo episodio, questa volta al parco Marco Coletta, in zona Gad. Le quattro minorenni hanno accerchiato una 18enne, prendendola a schiaffi e facendo sparire il contenuto del suo zaino. La polizia è intervenuta in seguito alle due segnalazioni ricevute, raccogliendo informazioni dai testimoni e controllando le telecamere di zona. Quelle della stazione hanno catturato le quattro complici mentre salivano sul treno per Bologna, verso casa. Dove sono state individuate e identificate grazie all’intervento della Polfer. Secondo il racconto raccolto dagli agenti, la più piccola del gruppo, di appena 11 anni, sarebbe anche la loro leader, ma questa ricostruzione è ora al vaglio degli investigatori.

