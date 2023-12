Milano, baby gang di ragazze aggredisce studenti universitari in piena notte sui Navigli: «Volete fare a botte?»

«Volete fare a botte?». Così ha esordito un gruppo di una decina di ragazze prima di attaccare nove studenti universitari a Milano, in zona di Ripa di Porta Ticinese nei pressi dei Navigli. Calci, pugni, schiaffi. E qualcuna non ci ha pensato due volte a prendere in mano pure dei vetri di bottiglia. L’aggressione risale alla notte tra venerdì e sabato scorsi, poco dopo la mezzanotte, quando una baby gang di ragazze ha braccato degli universitari, di cui alcuni giovanissimi, per poi aggredirli. Uno dei ragazzi, un 19enne, ha tentato di difendersi spingendo una delle ragazze. La rissa è poi degenerata.

La rissa

Poco dopo, fa sapere il Corriere della Sera, al gruppo delle baby gang si sono aggiunti altri tre ragazzi, forse loro amici, che si sono scagliati contro gli studenti. Uno dei tre ha tirato diversi pugni al 19enne del gruppo provocandogli la rottura del sopracciglio destro. A quel punto, gli universitari hanno provato a scappare, ma il ragazzo poco più che maggiorenne è stato nuovamente raggiunto e aggredito con dello spray al peperoncino. Così hanno deciso di entrare in una gelateria per rifugiarsi e hanno chiamato i carabinieri. Uno di loro ha presentato denuncia alle autorità.

