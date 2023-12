Bergamo, rapinatore armato di taglierino entra in negozio: la titolare lo affronta a mani nude – Il video

A Brembate di Sopra, nel Bergamasco, la titolare di un negozio di fotografia ha affrontato a mani nude un uomo che era entrato nel locale a volto coperto e armato di taglierino. L’episodio è avvenuto intorno alle 19 di lunedì 11 dicembre, quando una persona con uno scaldacollo sul viso e un cappello è entrato nel negozio di via Battisti, dirigendosi subito verso la cassa. Carmen Ciurciù, che da 32 anni lavora lì e da 8 ne è diventata la proprietaria, in quel momento è nel retrobottega. L’uomo inizia ad armeggiare con la cassa, poi la donna si affaccia nella stanza e il rapinatore le si fa deciso incontro, con un taglierino all’altezza del petto. L’uomo è massiccio e più alto di lei, c’è da credere che la negoziante in un primo momento sia rimasta intimorita ma le immagini mostrano come lei afferri subito la mano che impugna l’arma e ne scaturisca una colluttazione. Il rapinatore la scaraventa a terra e torna a occuparsi della cassa ma la donna lo attacca nuovamente, lo strattona e viene trascinata, costringendo l’uomo ad andarsene portandosi comunque via 200 euro. «Dai filmati l’abbiamo visto fuori dal negozio dai giorni precedenti, vestito allo stesso modo. Io l’avevo anche notato fissare la vetrina, tanto che volevo uscire a chiedergli se avesse bisogno di qualcosa», ha raccontata la fotografa. Durante la colluttazione, le grida hanno attirato i commercianti vicini. Come riferisce il Corriere della Sera, che ha pubblicato il video della tentata rapina, il giorno seguente un uomo è entrato impugnando una pistola nell’ufficio postale di via Brigata Bergamo, nel quartiere San Paolo. Le impiegate si sono nascoste dietro il bancone e l’uomo, a volto coperto, non è riuscito a scavalcare, dovendo quindi allontanarsi dopo alcuni secondi.

