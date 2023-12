Tivoli, incendio all’ospedale: quattro morti pazienti. Sgomberate 200 persone, tra loro anche bambini – Il video

Un vasto incendio è scoppiato nella notte, alle 22.30 circa, nell’ospedale di Tivoli, il San Giovanni Evangelista. Sono quattro le vittime, anziani, probabilmente colpiti dal fumo denso che ha invaso la struttura. Due donne e due uomini. Si sa, per ora, che la prima vittima si trovava nel reparto di Cardiologia, è stata accertata durante lo sgombero da parte dei vigili del fuoco. Altre due vittime erano ricoverate invece nel reparto di Medicina. La quarta potrebbe essere morta poco prima dell’incendio o durante. Circa 200 persone, tra pazienti e sanitari sono stati fatti evacuare dai vari reparti. Tra questi sette bambini e una donna incinta, portata via tramite una autoscala. Evacuati anche i pazienti Covid al reparto del piano meno uno. Centocinquanta posti letto, sono stati allestiti temporaneamente in una palestra. La parte più colpita del San Giovanni Evangelista è l’ala che si affaccia su via Roma. Queste le immagini del rogo, che circolano sui social:

Il tuo browser non supporta il tag iframe



La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso dei 4 anziani morti. Durante l’evacuazione, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia, i carabinieri di Tivoli hanno dato una grossa mano nel trasporto degli allettati e nella messa in sicurezza di sacche di sangue per le emergenze.

