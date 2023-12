Bologna, caos al concerto trap improvvisato nel centro commerciale: risse, furti e aggressioni tra i ragazzini – Il video

È scoppiato il caos allo Shopville Gran Reno, un centro commerciale di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. A dare il via al tutto è stata un storia su Instagram del trapper 22enne Medy Cartier, il quale ha annunciato che ieri pomeriggio 9 dicembre sarebbe stato al centro commerciale per esibirsi. Uno show del tutto improvvisato e senza autorizzazione. Ciononostante, tantissimi adolescenti si sono precipitati allo Shopville, e si sono moltiplicati gli atti di vandalismo, le aggressioni tra loro e i furti in alcuni negozi. A un certo punto, dalla folla qualcuno ha usato lo spray al peperoncino. Altri hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro e qualcun altro avrebbe anche tirato fuori un coltello. Il bilancio è di almeno due feriti e una persona svenuta.

La replica del trapper

Immediato l’intervento dei carabinieri, allertati dalla vigilanza del posto. I militari hanno interrotto l’esibizione del cantante 22enne, che alle spalle ha già alcuni precedenti, e hanno riportato l’ordine. Le autorità stanno tentando di ricostruire quanto accaduto, individuare i responsabili e accertare se e quali responsabilità potrebbe avere il trapper. Quest’ultimo, sollecitato su quanto accaduto, ha lasciato un commento sui suoi social prendendo le distanze da quanto accaduto: «Davanti ai miei occhi ho visto solo felicità. Mi dispiace che si siano creati disordini per colpa di pochi che non sanno divertirsi. Non è bello. Pensate come sto da ieri vedendo solo bugie sul mio nome dopo che volevo fare una cosa per vedervi e stare insieme. I bugiardi stanno da una parte, le persone buone da un’altra», ha scritto tra le sue storie Instagram.

