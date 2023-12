Cagliari, è polemica per il concerto di Capodanno con Marco Mengoni: «Costa un milione di euro pubblici»

Diventa un caso il concerto di Capodanno di Marco Mengoni a Cagliari, in Sardegna. Un milione di euro. È questa la cifra del costo complessivo dell’evento, di cui 250mila concordati solo per pagare il cantante. Ad inasprire le polemiche è anche il fatto che il concerto sarebbe stato pensato a numero chiuso. Potranno accedervi massimo 28mila persone. «Spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno», denuncia Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune. Concorda Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti, che crede sia del tutto «inutile portare in città il cantante più bravo del mondo se poi alla fine il concerto di Capodanno lo devi fare a numero chiuso». Se molti cittadini sono entusiasti di poter avere nella propria città il vincitore del Festival di Sanremo 2023, altri si lamentano. Anche tra gli operatori turistici non sembra esserci aria di festa: hotel e bed & breakfast non hanno ricevuto molte richieste di turisti in arrivo. Ora, tutto è da vedere. L’organizzazione è stata concordata, ma il concerto non è ancora ufficiale. E, alla luce delle polemiche che sta suscitando, non è escluso che l’evento possa anche saltare.

Leggi anche: