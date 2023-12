«Adolfo Urso è massone»: e il ministro querela Report

Il ministro del Made in Italy e delle Imprese Adolfo Urso ha annunciato una querela nei confronti della trasmissione di Rai3 Report. Urso «ha dato mandato ai suoi legali di denunciare in ogni sede il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e gli autori del servizio in onda domenica 10 su Rai3», nonostante il ministro avesse già eccepito «l’assoluta falsità» delle notizie riportate sulla asserita adesione a logge massoniche e l’intento «gravemente diffamatorio», fa sapere un comunicato del Mimit. Report ha ospitato ieri sera una dichiarazione di Gioele Magaldi, ex Maestro Venerabile della loggia “Monte Sion di Roma” (Goi) e Gran Maestro del movimento massonico “Grande Oriente Democratico” (God). «Adolfo Urso è un fratello massone, certamente. Fratello massone schierato su posizioni aristocratiche e neoliberiste», ha detto Magaldi. Il ministro ha dato mandato di denunciare anche Kitty Montemaggi e Gioele Magaldi per quanto affermato nel corso delle interviste riportate da Report. Montemaggi, coordinatrice di FdI a Savignano, aveva parlato dell’appartenenza massonica di Urso. Oltre a Luigi Bisignani «per quanto scritto nel quotidiano Il Tempo nell’articolo uscito in contemporanea con il servizio di Report, domenica 10 dicembre, evidentemente frutto della medesima strategia. È gravissimo – secondo il ministero – che una trasmissione del servizio pubblico avvalori le farneticazioni di personaggi che nel tempo hanno accusato di appartenenza a logge segrete presidenti della Repubblica, presidenti del Consiglio, governatori di Bce e Banca d’Italia e persino sommi pontefici».

