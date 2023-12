Io Capitano di Matteo Garrone candidato ai Golden Globes, Barbie e Oppenheimer fanno il pieno di nomination

Dopo il Leone d’argento a Venezia, il film è in gara per la categoria del miglior film in lingua straniera

C’è anche Io Capitano di Matteo Garrone tra i candidati ai Golden Globes nella categoria del miglior film non in lingua inglese. La pellicola già entrata nella longlist per gli Oscar per i film internazionali sfida per la cerimonia del 7 gennaio Anatomia di una caduta, Past lives, Society of Snow, The Zone of Interest e Foglie al vento. Nella ottantunesima edizione sono 27 le categorie in gara tra cinema e Tv.

Miglior film drammatico

Anatomia di una caduta

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

La zona d’interesse

Miglior film comico o musical

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Povere creature

Miglior regia

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Povere creature

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Celine Song, Past Lives

