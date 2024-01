La vittoria di “Oppenheimer” su “Barbie” e l’esilarante discorso di Culkin: cos’è successo al Golden Globe 2024 – Il video

Il film “Oppenheimer” di Cristopher Nolan vince nella sezione dramma e il premio della regia. Emma Stone trionfa con “Povere Creature”, mentre “Anatomia di una caduta” porta a casa il premio come miglior film in lingua non inglese, superando “Io capitano” di Matteo Garrone. Ma a stupire tutti è Kieran Culkin, che trionfa per il suo ruolo in “Succession” e durante il suo discorso di premiazione si fa scappare un po’ di aria nello stomaco, dicendo poi: «Scusate, indigestione». I Golden Globe 2024 vedono anche la vittoria di Lily Gladstone come miglior attrice per per “Killers of the flower moon”, ed è la prima volta per un’attrice nativa americana. E “Poor things” di Yorgos Lanthimos batte “Barbie” e riceve il premio per il miglior film leggero o musical.

Margot Robbie in rosa

La serata comincia con Margot Robbie che si presenta con un abito di Giorgio Armani in rosa ispirato proprio a “Barbie”. Tra i premiati c’è anche Elizabeth Debicki, la Diana di “The Crown”, che vince il premio come miglior attrice non protagonista in una serie tv. “Beef” di Netflix vince invece entrambi i premi per gli attori protagonisti, Ali Wong e Steven Yeun. “Anatomia di una caduta” di Justine Triet è il miglior film non in lingua inglese. Triet e Arthur Harari hanno vinto anche per la migliore sceneggiatura, battendo Christopher Nolan per “Oppenheimer”. Aye Edebiri vince il premio come miglior attrice in una serie comica, mentre “Barbie” vince il premio come miglior film tra quelli campioni d’incassi. Il film ha vinto anche per la miglior canzone originale, “What Was I Made For” di Billie Eilish e il fratello Finneas.

La lista dei vincitori

Sarah Snook vince il premio come miglior attrice per “Succession”, che porta anche a casa la vittoria come miglior serie drammatica. Paul Giamatti è il miglior attore comico grazie alla sua recitazione in “The Holdovers”. Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film drammatico: “Oppenheimer”

Miglior commedia o musical: “Poor Things”

Miglior attore drammatico: Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Miglior attrice drammatica: Lily Gladstone, “Killers of the flower moon”

Miglior attore commedia: Paul Giamatti, “The Holdovers”

Migliore attrice commedia: Emma Stone, “Poor Thing”

Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr, “Oppenheimer”

Miglior attrice non protagonista: Davine Joy Randolph, “The Holdovers”

Miglior regista: Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Miglior film d’animazione: “The Boy and the Heron”

Miglior film in lingua non inglese: “Anatomia di una caduta”

Miglior sceneggiatura: “Anatomia di una caduta”

Miglior colonna sonora: “Oppenheimer”

Miglior canzone originale: “What Was I Made For?”, “Barbie”

Miglior film campione d’incassi: “Barbie”

Miglior commedia: “The Bear”

Miglior attore drammatico: Kieran Culkin, “Succession”

Miglior attrice drammatica: Sarah Snook, “Succession”

Miglior attore non protagonista: Matthew Macfadyen, “Succession”

Miglior attrice non protagonista: Elizabeth Debicki, “The Crown”

Miglior attore commedia: Jeremy Allen White, “The Bear”

Miglior attrice commedia: Ayo Edebiri, “The Bear”

Miglior serie tv: “Beef”

Miglior attore serie tv: Steven Yeun, “Beef”

Miglior attrice serie tv: Ali Wong, “Beef”

Miglior performance stand up comedy: Ricky Gervais, “Armageddon”

