L’Agcom sanziona Google e Twitch per pubblicità sul gioco d’azzardo. Multe da 2,25 milioni e 900 mila di euro ai giganti delle big tech

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha sanzionato Google Ireland per 2,25 milioni di euro e Twitch Interactive Germany per 900mila euro in merito alla violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, sancito dal decreto dignità. L’Agcom ha rilevato su 80 canali YouTube e Twitch più di 20mila video che pubblicizzavano slot-machine, gioco d’azzardo, scommesse sportive e gratta e vinci. Le società sono titolari del mezzo di diffusione, anche nel caso di video pubblicati da soggetti terzi e con i quali esistono specifici contratti di partnership commerciale. I contenuti illeciti sono stati rimossi ed è stato ordinato di rimuovere e impedire il caricamento di immagini similari. L’Autorità ha invece archiviato il procedimento nei confronti di TikTok, avendo rilevato l’assenza di un rapporto contrattuale con i 30 content creator che hanno effettuato il caricamento dei contenuti contestati.

(foto The Average Tech Guy su Unsplash)

Leggi anche: