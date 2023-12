No! Questa immagine di un arcobaleno circolare non è una foto reale

Il fenomeno meteorologico mostrato non si può verificare se il Sole è in quella posizione

Un meraviglioso e colorato arcobaleno che non si ferma al tradizionale semicerchio, bensì compie un giro completo nel cielo. Secondo chi la condivide, l’immagine sarebbe stata scattata dal pilota Lloyd J. Ferraro. Si sostiene che gli arcobaleni siano sempre cerchi completi, e che sarebbe possibile osservarli spostandosi in altura. In realtà quell’immagine di un arcobaleno circolare non è una foto reale, e non è stata scattata da Ferraro.

Per chi ha fretta:

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

LA NATURA CI SORPRENDE SEMPRE DI PIÙ. Spettacolare. Arcobaleno, in questo caso “cerchiobaleno”, completo catturato a 30.000 piedi (9 km) dal pilota Lloyd J. Ferraro. Gli arcobaleni in realtà sono cerchi completi, ma vediamo solo metà dell’arco dalla Terra. Quando viene osservato da una località a elevata altitudine, o da un aereo, l’arcobaleno appare come un suggestivo e incredibile cerchio completo. Ha questo aspetto perché la luce del Sole si diffonde sulla Terra in forma di cono, ma da un punto qualsiasi della superficie del pianeta è possibile vederne solo una parte, un arco appunto. Informazioni e foto dal web

La presunta notizia era stata inizialmente diffusa sul sito Hasan Jasim nel febbraio del 2023. Circola sui social da poco dopo – marzo – ma è solo negli ultimi giorni che sembra aver preso piede tra gli utenti italiani.

L’immagine non è stata scattata dal pilota Ferraro

Sfatiamo subito parte della presunta notizia. Il pilota statunitense Lloyd J. Ferraro ha condiviso l’immagine sul proprio profilo Facebook, ma non è stato lui a scattare la presunta foto, come ha confermato lui stesso ai colleghi Lead Stories. Ha precisato comunque che questo tipo di arcobaleno non è particolarmente raro.

Perché non può essere una foto reale

C’è però una caratteristica degli arcobaleni circolari che non si vede nell’immagine condivisa su Facebook, e che costituisce il maggior indizio del fatto che questa è in realtà creata con il fotoritocco e/o l’intelligenza artificiale. L’arcobaleno si trova nella stessa direzione del Sole, come si può notare dalle nuvole, illuminate dal basso proprio dove si trova l’arcobaleno. Come spiegato dal professore di scienze atmosferiche dell’Università della Columbia Britannica e da Lukas Moesch, fotografo autore di uno scatto di un arcobaleno circolare in Norvegia pubblicato nella rubrica Immagine Astronomica del Giorno della Nasa (la vediamo qui sotto), un arcobaleno circolare appare solo quando l’osservatore ha il Sole alle proprie spalle.

Conclusioni

Circola un’immagine di un presunto arcobaleno circolare. L’immagine non è una foto reale. Il pilota a cui viene attribuito lo scatto nega di averlo fatto. Gli arcobaleni circolari esistono davvero e non sono particolarmente rari. Ma si vedono solo quando l’osservatore a il Sole alle spalle. Ovvero l’opposto di quello che si vede nell’immagine condivisa su Facebook.

