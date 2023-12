Beppe Grillo ricoverato in ospedale. Si è presentato in pronto soccorso a Cecina la scorsa domenica

Beppe Grillo è ricoverato in ospedale a Cecina. Il comico e co-fondatore del Movimento 5 stelle si è presentato in pronto soccorso domenica 10 dicembre per degli accertamenti. A riferirlo è Il Tirreno. Secondo le prime indiscrezioni, Grillo si è presentato nella mattina di domenica 10 dicembre al pronto soccorso ed è stato trattenuto nella struttura per degli accertamenti.

