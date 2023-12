Giorgio Chiellini si è ritirato, l’addio da giocatore «per iniziare nuovi capitoli» – Il video

Giorgio Chiellini ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo 23 anni di carriera per la maggior parte da giocatore della Juventus. L’ex capitano dei bianconeri e della Nazionale nell’ultima stagione ha giocato negli Stati Uniti con il Los Angeles Fc, chiudendo il campionato con la sconfitta della finale di Major league Soccer. Trofeo sfumato per il difensore, che in bacheca poteva già vantare nove Scudetti, cinque Coppa Italia, la vittoria della Mls nel 2022 e un Campionato europeo con gli azzurri guidati da capitano. Sui social, Chiellini ha parlato di un nuovo capitolo e nuove sfide all’orizzonte, con una dedica a tutto quello che il calcio gli ha regalato: «Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho fatto un percorso unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di iniziare nuovi capitoli, affrontare nuove sfide e scrivere altre importanti ed entusiasmanti pagine di vita».

Leggi anche: