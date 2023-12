Caos su X (Twitter) i link esterni portano a una pagina d’errore

C’è un problema con X, l’ex Twitter: ogni link postato sulla piattaforma social in questi minuti conduce gli utenti a un messaggio di errore che mostra una pagina “down”. Si tratta di un errore esteso, su diversi paesi, anche l’Italia, e include anche i principali siti di informazione. E anche noi.

inexplicably, clicking any link on twitter right now brings you to this error page pic.twitter.com/Ezvq4miKQe