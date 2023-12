Tenerife, rubavano nelle valigie dei turisti: arrestati 14 dipendenti dell’aeroporto. Refurtiva da 2 milioni di euro – Il video

La Guardia Civil spagnola ha arrestato 14 dipendenti dell’aeroporto di Tenerife, nelle Isole Canarie, che secondo gli investigatori agivano come un gruppo organizzato e rigidamente gerarchico per rubare oggetti preziosi e contanti nelle valigie dei turisti. Diversi i capi d’accusa, dalla rapina con l’uso della forza all’appartenenza alla criminalità organizzata, dal danneggiamento al riciclaggio di denaro. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 29 orologi di lusso, 120 gioielli (oro e pietre preziose), 22 smartphone e dispositivi elettronici, circa 13mila euro in contanti e un veicolo di lusso. Il valore totale della refurtiva è di 1,95 milioni di euro. Secondo la Guardia Civil, dopo aver messo a segno i colpi gli indagati si occupavano anche di venderli in negozi fisici e virtuali per liberarsi della refurtiva. L’inchiesta è partita dopo l’anomalo aumento di denunce di smarrimento e furto che i viaggiatori in transito nello scalo delle Canarie hanno presentato alle autorità aeroportuali. Secondo gli inquirenti, quello messo in piedi dai 14 arrestati era un sistema preciso e ben organizzato. Ognuno di loro aveva un compito specifico: c’era chi si occupava di sbarrare l’ingresso del magazzino per evitare di essere interrotti mentre qualcun altro apriva il bagaglio e faceva sparire i preziosi. Per facilitare le operazioni, rallentavano appositamente il processo di carico e scarico delle valigie in stiva. Per nascondersi alla vista di altri dipendenti e delle telecamere, creavano delle torri con le borse o posizionavano delle tende di sicurezza, i teloni rigidi che impediscono ai bagagli di muoversi troppo all’interno della stiva. Poi erano in grado di aprire le cerniere e richiuderle senza che da fuori fossero visibili segni di manomissione. A quel punto nascondevano la refurtiva grazie alle tasche interne che si erano cuciti nelle divise di lavoro, o utilizzavano gli armadietti personali.

