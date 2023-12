Iran, l’agenzia di Stato: «Giustiziato un agente del Mossad»

Un agente dei servizi segreti israeliani del Mossad è stato giustiziato in Iran, nella provincia sud-orientale del Sistan-Baluchestan, al confine con Afghanistan e Pakistan, e da tempo teatro di scontro tra forze di sicurezza e militanti sunniti. Ad annunciarlo è Reuters che cita l’agenzia di stampa del regime iraniano Irna. «Questa persona ha comunicato con servizi stranieri, in particolare il Mossad, raccogliendo informazioni riservate e, con la partecipazione di associati, ha fornito documenti a servizi stranieri, compreso il Mossad»: questa la motivazione dell’uccisione. Non si conosce l’identità della persona, la cui esecuzione è avvenuta nel carcere di Zahedan nel Sistan-Baluchestan. Secondo quanto ricostruito finora, l’accusato ha consegnato informazioni riservate a un ufficiale del Mossad con il fine di fare «propaganda a favore di gruppi e organizzazioni contrarie alla Repubblica Islamica». Dove sarebbe avvenuta la consegna e quando l’uomo sia stato arrestato sono dettagli che non sono ancora stati resi noti.

