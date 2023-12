Vaticano, il Cardinale Becciu condannato a 5 anni e mezzo di reclusione. L’accusa ne aveva chiesti oltre 7

Il cardinale Angelo Becciu è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione. Lo ha deciso il tribunale vaticano al termine di un processo durato quasi due anni e mezzo. La sentenza è stata letta oggi in aula dal presidente del tribunale ed ex capo della procura di Roma Giuseppe Pignatone, a conclusione dell’86esima e ultima udienza del processo. Il procuratore Alessandro Diddi, cosiddetto “pm” vaticano aveva chiesto durante la requisitoria svolta la scorsa estate una condanna per Becciu di 7 anni e 3 mesi di reclusione, nel processo che riguarda la disastrosa compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra e gli investimenti della Segreteria di Stato durante il periodo in cui Becciu era Sostituto (dal 2011 al 2018) e aveva il potere di gestire i fondi riservati. Complessivamente, gli anni di condanna richiesti erano stati 73, per tutti gli imputati, insieme a diverse pene interdittive e pecuniarie.

La ricostruzione

Il procuratore aveva descritto la situazione come una “voragine enorme”, con perdite finanziarie comprese tra 139 e 189 milioni di euro, causate da operazioni di cui Becciu sarebbe stato il principale responsabile in quanto numero due della Segreteria di Stato. Diddi aveva anche accusato Becciu di aver adottato una strategia di interferenza con le indagini anziché di collaborazione con i magistrati, utilizzando anche i mezzi di comunicazione per screditare il promotore di giustizia.

Durante la sua requisitoria, il procuratore aveva anche menzionato l’accusa di peculato relativa alla cooperativa sarda Spes, gestita dal fratello di Becciu, e i 225.000 euro inviati dalla Segreteria di Stato al conto della Caritas di Ozieri. Inoltre, aveva evidenziato i 575.000 euro trasferiti dai conti Ior della Segreteria di Stato a Cecilia Marogna, che si presentava come “analista geopolitica” grazie alla sua amicizia con Becciu. Questi fondi avrebbero dovuto essere utilizzati per il presunto tentativo di liberare una suora colombiana sequestrata in Mali, ma sarebbero invece stati spesi per scopi personali e soggiorni in resort di lusso.

La posizione di Becciu e la linea della difesa

Il cardinale Becciu aveva reagito duramente alle accuse, affermando che il procuratore di giustizia non aveva fornito alcuna prova a sostegno delle sue accuse. Gli avvocati di Becciu avevano parlato di un racconto mediaticamente forte ma privo di logica. «Ribadiamo l’innocenza del cardinale Angelo Becciu e faremo appello», ha dichiarato oggi il difensore di Becciu, avvocato Fabio Viglione, alla lettura della sentenza. «Rispettiamo la sentenza, ma certamente ricorreremo in appello», ha chiarito, citato dall’Ansa.

Il processo

Il processo è iniziato due anni fa, il 27 luglio 2021. Durante le udienze, è emerso un carteggio sorprendente in cui Becciu scriveva al Papa chiedendo il suo sostegno e allegando due dichiarazioni da firmare per scagionarlo dalle accuse sui fondi per il palazzo di Londra e la liberazione della suora. Tuttavia, la risposta di Papa Francesco era stata negativa, aveva affermato di essere stato frainteso e di non poter apporre alcun segreto pontificio su tali questioni. Prima dell’inizio del processo, Becciu aveva anche registrato segretamente una telefonata con Francesco nel tentativo di ottenere un’approvazione che lo scagionasse.

