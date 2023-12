Meloni ad Atreju, l’attacco a Schlein: «Senza coraggio». E cita Tolkien: «L’anello non ci avrà mai» – Il video

È con il ricordo di Silvio Berlusconi che Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento conclusivo ad Atreju. È la prima edizione in cui la leader di FdI partecipa da premier, ma anche la prima dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia. «Se da ormai 30 anni con formule diverse il centrodestra esiste non è un incidente della storia. Esiste da 30 anni perché condividiamo sistema di valori e comune visione da realizzare. Il mio ringraziamento a chi non c’è più, grazie a Silvio Berlusconi». Il centrodestra è «al governo da 14 mesi, anche se a me sembrano 14 anni» scherza Meloni, tra colpi di tosse e sorsate d’acqua. E poi si rivolge alla segretaria del Pd Elly Schlein, che non aveva raccolto l’invito a partecipare all’evento dei giovani di FdI: «Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare ma non c’è bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso di partecipare, solo perché hanno dimostrato di avere coraggio che a voi evidentemente difetta». In una sorta di bilancio del primo anno e mezzo di governo, Meloni scherza ricordando l’accusa degli avversari di aver letto un solo libro, Il signore degli anelli, «e allora io lo cito ancora, per non togliere loro certezze». A proposito del libro di Tolkien, Meloni ricorda: «Aveva ragione: ‘anello è insidioso, lusinga, ti circuisce, cerca di farti perdere il senso di realtà. Ma c’è una cosa solo più forte e si chiama compagnia, persone per bene che ti accompagnano in silenzio facendo ciascuno la propria parte e pronte a prenderti in braccio perché tu possa continuare il tuo lavoro. Quell’anello non ci avrà mai, siamo le stesse persone che eravamo ieri e le stesse di domani e porteremo il nostro compito a termine, ciascuno nel suo ruolo come un sol uomo».

