Meloni, la bordata a Chiara Ferragni (senza citarla): «Non stiamo con gli influencer milionari che fingono beneficenza» – Il video

Si infiamma l’intervento di Giorgia Meloni dal palco di Atreju, quando la premier fa riferimento, senza mai citarla chiaramente, al caso di Chiara Ferragni e la multa inflitta dall’Antitrust sul caso dei panettoni Balocco. Già alle prese con piccoli guai alla gola, Meloni alza i toni e ribadisce che «noi difendiamo davvero il Made in Italy. Quello dei produttori, non quello di influencer milionari che indossano abiti griffati e promuovono, fingendo beneficenza per poi incassare un cachet milionario». L’invettiva però non porta bene alla gola della premier, colpita da quella che ha tutta l’aria di una maledizione dell’imprenditrice mai citata. E così da quel momento Meloni è costretta a tenere la voce bassa, pur di arrivare alla fine del suo intervento.

