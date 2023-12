Campobasso, scontro tra un autobus e due auto: morto un ragazzino di 13 anni, grave il padre

Un autobus di linea extraurbano si è scontrato nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre contro due auto sulla strada statale Adriatica, all’altezza di Petacciato, comune del Molise in provincia di Campobasso. Nell’impatto, è morto un ragazzo di 13 anni ed è rimasto gravemente ferito anche il padre. I due si trovavano su una delle due macchine coinvolte nell’incidente, insieme alla madre del bambino. Secondo una prima ricostruzione, la loro auto avrebbe impattato frontalmente contro il bus, poi è sopraggiunta la seconda vettura. L’uomo, residente a Termoli con la famiglia, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Timoteo, dove è stato operato per le numerose fratture agli arti, superiori e inferiori. È ancora in gravi condizioni. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalla macchina, e la polizia stradale di Campobasso. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore, con il transito a senso unico alternato.

La vittima

La vittima dell’incidente è un ragazzo disabile di Termoli di 13 anni. Dopo l’incidente, il suo corpo è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale San Timoteo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il padre è un insegnante di attività sportive, originario di Foggia ma residente a Termoli con la famiglia. Secondo le informazioni raccolte dalle autorità presenti sul luogo dell’incidente, era lui alla guida dell’auto. Accanto c’era la moglie, madre del tredicenne, che è stata soccorsa in stato di shock. Così come l’autista del mezzo di linea. Sono tuttora in corso gli accertamenti della polizia stradale per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

