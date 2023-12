Treviso, 27enne uccisa a coltellate sulla porta di casa: sentito in caserma il compagno

Una donna di 27 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Spineda, una frazione del comune Riese Pio X nel Trevigiano. L’omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre. Sono stati i carabinieri di zona a trovare il corpo, dopo che un vicino di casa ha chiamato il 118. Il corpo si trovava all’ingresso dell’appartamento, con evidenti ferite da arma da taglio. I militari hanno individuato e portato in caserma il compagno della giovane, che in questo momento viene sentito dagli investigatori. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, né se i militari siano sulle tracce di un’altra persona. Secondo quanto emerge in queste prime ore e riferisce l’Ansa, l’omicida si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto, forse diretto in un comune limitrofo.

