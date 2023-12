Pocho Lavezzi dimesso dall’ospedale, il caos di voci dopo la caduta a una festa: come sta e cosa non torna sul coltello

Sarebbe stato vittima di una caduta Ezequiel Lavezzi, già dimesso da una clinica di Punta del Este, in Uruguay dove era stato ricoverato per una frattura alla clavicola. Dopo una serie di versioni confuse emerse dalla stampa uruguaiana, l’intervento della direttrice della clinica Cantegrill, Maria del Carmen Llorente, sembra portare qualche elemento di chiarezza in più. «Posso confermare che è caduto – ha spiegato la dottoressa – ha avuto un trauma durante una festa e si è fratturato la clavicola, motivo per cui è ricoverato qui. È stabile e gli esami sono stati già tutti effettuati: al momento non è necessario alcun intervento chirurgico». Il Pocho Lavezzi sarebbe quindi «immobilizzato – dice la direttrice della clinica – e resterà sotto osservazione per alcune ore». Finito il periodo di osservazione, l’ex giocatore di Napoli e Psg sarebbe stato dimesso, secondo El Observador.

Le indagini

In un primo momento erano emerse ricostruzioni controverse, secondo cui Lavezzi sarebbe rimasto vittima di un accoltellamento, dopo una rissa scoppiata durante una festa nella sua villa. Alla rissa poi avrebbero partecipato anche alcuni famigliari. Ma sono stati proprio alcuni componenti della famiglia a ribadire sin da subito che il Pocho in realtà era caduto da una scala. Un incidente domestico, quindi, su cui però indaga la polizia locale, chiamata assieme ai soccorsi alle 5 del mattino. Sulle presunte ferite da arma da taglio non ci sarebbero riscontri neanche da fonti vicine agli inquirenti, come riporta il sito Ole.com. Il sito uruguaiano El Observador sostiene invece che la caduta di Lavezzi sarebbe avvenuta durante la festa, ma mentre uno dei familiari cercava di togliergli il coltello che aveva fra le mani. Fonti della procura hanno riferito a El Observador che l’ipotesi dell’incidente domestico sarebbe considerata credibile, ma non è escluso che possano essere indagate alcune persone presenti alla festa.

