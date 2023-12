Il murales velenoso contro Chiara Ferragni, l’accusa di TvBoy sulla “falsa” beneficenza

Per la seconda volta lo street artist TvBoy ha deciso di raffigurare Chiara Ferragni in una sua opera. Ma rispetto alla prima versione meno cattiva del 2018, stavolta l’influencer è nel mirino di un duro attacco dell’artista. L’opera apparsa sui muri di Milano si intitola «La beneficenza ai tempi dei social media». Come mostra sui social lo stesso TvBoy, nel murale c’è Chiara Ferragni che offre con una mano una banconota a un clochard. E con l’altra mano impugna lo smartphone, pronto a immortalare il gesto caritatevole. L’attacco arriva nel pieno della polemica contro l’imprenditrice, dopo la multa dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette sul caso del pandoro Balocco, promosso assieme all’operazione benefica per l’ospedale Regina Margherita di Torino.

Il murales dopo le polemiche sull’acqua Evian

L’artista palermitano, al secolo Salvatore Benintende, aveva già immortalato Chiara Ferragni in una sua opera cinque anni fa. All’epoca l’influencer era stata raffigurata in un murale in via Torino, a Milano, intitolato «Santa Chiara con acqua benedetta». Ferragni era stata disegnata come una Madonna con un bambino in braccio, che aveva le sembianze di suo figlio Leone, nella via dello shopping milanese. Quell’opera apparve dopo le polemiche che avevano colpito la influencer per il costo considerato esorbitante dell’acqua Evian, firmata proprio da Chiara Ferragni in un’altra partnership commerciale molto discussa.

