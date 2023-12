Chiara Ferragni, le indiscrezioni dell’esperta di moda: «Non esce più di casa da giorni, è distrutta. Ma non è l’unica responsabile…»

Non c’è pace per Chiara Ferragni dopo l’esplosione della bomba mediatica del caso Balocco, che ha travolto l’influencer per l’accusa di pratica commerciale scorretta e la conseguente condanna a una multa di un milione di euro. Armata di trucco al naturale, capelli legati, tuta grigia (finita sold out) e voce rotta – pertanto ben sotto le righe rispetto a come i suoi follower sono abituati a vederla – l’arcinota influencer nei giorni scorsi ha chiesto scusa ammettendo i suoi errori. Immediato, però, un nuovo vespaio di polemiche social su come si fosse presentata. Ora c’è chi descrive le condizioni in cui verserebbe l’influencer. «È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo momento fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme», confessa l’esperta di moda Mariella Milani, già ex caporedattrice della direzione del Tg2. «Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla “Bbc” e sul “New York Post”: ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste», aggiunge all’Adnkronos.

«Ferragni? Non è l’unica responsabile»

Non le manda a dire la critica di moda Milani. La scelta della tuta grigia da ben 600 euro è stata – a suo dire – «un errore madornale». Ma ci tiene a spezzare una lancia in favore dell’influencer. «Chiara non è la sola responsabile di quanto è accaduto», chiosa. «Chi è il responsabile della comunicazione e delle società di Ferragni? Quale testa cadrà dopo questo errore madornale? Un’altra cosa interessante da notare è che poco dopo la notizia, Fedez ha fatto un video dove diceva che non c’entrava nulla con l’errore di comunicazione», incalza Milani.

Fine dell’era Ferragni?

L’esperta di moda dà, inoltre, una sua lettura del perché Ferragni sia stata presa così di mira dagli utenti dopo la multa dell’Antitrust e l’attacco di Codacons. «In questo paese esiste una invidia sociale fortissima verso Ferragni. La gente non gli ha perdonato questo errore perché lei esibisce continuamente questa sua ricchezza assoluta. Potrebbe essere la fine dell’era Ferragni. Rischia di fare la fine di Kevin Spacey e Harvey Weinstein ma sarebbe anche oro che le aziende premiassero di più la cultura e la qualità sennò aveva ragione Umberto Eco quando diceva che “i social hanno dato la parola a una marea di imbecilli”».

