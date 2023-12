L’ipotesi fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount: «Un colosso rivale di Netflix e Disney»

Gli amministratori delegati di Warner Bros. Discovery e Paramount hanno discusso a New York di una possibile fusione tra i due gruppi. Ne parlano i media americani, che spiegano come questa sarebbe un’operazione che metterebbe assieme due giganti mondiali dell’intrattenimento. David Zaslav (Warner) e Bob Bakish (Paramount) si sono incontrati a pranzo a Times Square, nel quartiere generale di Paramount. Il merger delle due piattaforme Max (ex Hbo) e Paramount plus farebbe nascere un colosso rivale per Netflix, Disney Plus e Apple. Con sinergie tra la produzione di Hollywood e quello delle tv via cavo, streaming o satellite.

Leggi anche: