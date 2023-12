Il Senato approva il maxiemendamento alla Manovra di bilancio

Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul maxiemendamento relativo alla manovra economica, ottenendo 112 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti. L’approvazione dell’assemblea rappresenta un passo significativo nel percorso legislativo della manovra, che ora passerà all’esame della Nota di variazioni di bilancio e successivamente al voto finale del provvedimento. La seduta è stata per il momento sospesa in attesa dell’esame della V commissione della Nota di variazione del bilancio.

Una volta completato questo iter nel Senato, la manovra sarà sottoposta all’esame e al voto definitivo della Camera dei Deputati per l’approvazione finale. I tempi per l’approvazione sono strettissimi e la prossima settimana sarà dedicata ad una corsa contro il tempo (che al momento non dovrebbe riservare sorprese) per evitare di scavallare l’anno e iniziare gennaio in esercizio provvisorio.

