Chiara Ferragni avvistata al parco a Milano, la passeggiata dopo le polemiche con figli e madre: «Come sto? Va bene, dai»

Dopo giorni di silenzio per la bufera – sia mediatica che giudiziaria – del caso Balocco, Chiara Ferragni torna a uscire di casa. A darne notizia è il Corriere della Sera, che l’ha intercettata con i suoi due bambini e la madre Marina Di Guardo al Parco Sempione di Milano. «Va bene, dai», si è limitata a dire l’influencer quando le è stato chiesto come sta. Nei giorni immediatamente successivi alla bufera mediatica, Ferragni ha chiesto scusa e ammesso i suoi errori. Il video pubblicato sui social lo scorso 18 dicembre non è bastato però per placare le polemiche. E da allora, l’influencer non si è più fatta sentire né vedere, almeno fino ad oggi. «È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni», aveva rivelato l’esperta di moda Mariella Milani, ex caporedattrice al Tg2. Dopo quasi una settimana di silenzio sui social, l’imprenditrice è tornata a uscire di casa, protetta anche dalla madre. Un segnale per rassicurare i suoi fan o forse per allontanare le voci di una sua crisi personale.

Per la vicenda relativa al pandoro “Pink Christmas”, l’Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta a due società dell’imprenditrice cremonese, così come all’azienda Balocco. Dal punto di vista penale, inoltre, sono state aperte due inchieste (a Milano e a Cuneo), al momento senza indagati e ipotesi di reato. Alla vicenda dei pandori si è aggiunta poi quella relativa alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, per cui l’influencer era stata chiamata a fare da testimonial. La procura di Milano è al lavoro per capire se anche in quel caso, come sembra essere accaduto con Balocco, l’intera operazione commerciale sia stata mascherata da beneficenza, traendo i consumatori in inganno. Il danno d’immagine, insomma, si allarga sempre di più. E secondo Selvaggia Lucarelli, la giornalista del Fatto Quotidiano che per prima ha portato alla luce la vicenda dei pandori Balocco, Fedez starebbe facendo pressioni sulla moglie affinché interrompa il rapporto con il fidatissimo manager Fabio Damato, considerato responsabile degli errori di comunicazione. Al momento, però, Ferragni starebbe facendo di tutto per mettere a tacere le voci di un suo possibile licenziamento.

CORRIERE DELLA SERA / Gian Marco Alari | Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, Leone e Vittoria al Parco Sempione

Foto di copertina: Corriere della Sera

Leggi anche: