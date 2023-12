Palermo, padre e figlio cadono dal sesto piano. Salvo il bimbo, morto il 38enne: aveva perso da poco la moglie

La tragedia in un palazzo di via Ausonia. Il bambino è fuori pericolo. Il padre avrebbe tentato di afferrarlo prima che cadesse

Un uomo di 38 anni, docente di Ingegneria, è morto oggi a Palermo dopo essere precipitato dal sesto piano di casa. A cadere insieme a lui, in circostanze da accertare, anche il figlioletto di 4 anni, che si è salvato. Qualcuno avrebbe visto il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone: il padre, nel tentativo di afferrarlo, sarebbe precipitato con lui, avendo tragicamente la peggio. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 24 dicembre, in via Ausonia. L’uomo precipitato sulla tettoia di un ristorante al piano terra del palazzo era professore ordinario alla facoltà di Ingegneria dell’Università e da poco più di un anno aveva perso la moglie. Soccorso dopo la caduta, è morto in ospedale. Anche il piccolo è stato e soccorso e portato all’ospedale Vincenzo Cervello, ma è fuori pericolo: la tac a cui è stato sottoposto non ha evidenziato gravi lesioni. Il piccolo anzi è vigile e, si fa sapere dal nosocomio, «chiede continuamente del padre».

