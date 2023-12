Gli auguri di Natale di Marta Fascina a Silvio Berlusconi: «Ti amo immensamente»

«Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente», poche parole e un cuore rosso Natale accompagnano l’ultima foto pubblicata su Instagram da Marta Fascina. La deputata, fidanzata con Silvio Berlusconi dal 2020 fino alla morte del Cavaliere lo scorso 12 giugno, raccoglie nei commenti i supporto dei follower che le augurano di riprendersi dal primo Natale senza l’ex premier. Nella foto, i due sono in piedi, abbracciati, in un’elegante sala da pranzo addobbata di colori natalizi. La coppia aveva celebrato la propria «promessa d’amore» – o «non matrimonio» – nel marzo del 2022 a Villa Gernetto, a Lesmo (Monza e Brianza). Un evento che non aveva e non ha valore legale. Nel suo testamento, Berlusconi, ha lasciato a Fascina 100 milioni di euro.

Leggi anche: