Morto a 87 anni Richard Franklin, il capitano Mike Yates di “Doctor Who”

Questo Natale è stato un giorno triste per la famiglia di Richard Franklin, l’attore noto soprattutto per i suoi ruoli in Doctor Who ed Emmerdale, scomparso a 87 anni proprio durante la mattina del 25 dicembre. Secondo quanto riporta il Guardian, la morte sarebbe arrivata dopo una lunga malattia ma senza sofferenze, nel sonno. La sua famiglia ha dichiarato in una nota: «Siamo profondamente addolorati per la sua perdita, lo ricorderemo con affetto per la sua generosità, il suo spirito creativo e il suo modo fantastico di raccontare storie. Sappiamo che lascia un ricordo anche al di fuori della famiglia per la sua lunga carriera in televisione e in teatro, dove ha deliziato il pubblico di tutte le età. Questo gli ha dato una grande gioia e sappiamo che la sua eredità rimarrà nel tempo».

Biografia

Franklin si unì alla Royal Academy of Dramatic Art nel 1963, e il suo primo lavoro di recitazione professionale fu con il Century Theatre. Il successo presso il grande pubblico arrivò però con l’approdo in televisione: prima nella soap Crossroads (1969), e poi in Doctor Who due anni dopo, nei panni del capitano Mike Yates. Ruolo che ha conservato ni vari spin-off della serie, nelle riproduzioni audio e nel romanzo da lui scritto, The Killing Stone, che vede protagonista proprio il suo personaggio. Un altro ruolo che ha reso celebre Fraklin è quello dell’uomo d’affari Denis Rigg nella soap britannica Emmerdale. Katy Manning, che in Doctor Who interpretava Jo Grant, ha così salutato il suo collega su X: «Il nostro meraviglioso e coraggioso capitano Yates è partito per la sua terribilmente grande avventura».

Foto copertina: Guardian

Leggi anche: