«L’Inter ha debiti per 807 milioni di euro»

Oggi Il Giornale svela un doppio volto dell’Inter, prima in classifica in Serie A, reduce da una finale di Champions League persa sì ma contro il Manchester City. Si tratta del bilancio in profondo rosso per la testata: una perdita pari a 85,4 milioni. Una cifra monstre se si pensa che i membri del cda (con dentro l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello e l’ad dell’area sportiva Giuseppe Marotta) per il 2022/2023 hanno percepito poco meno di 1,9 milioni di euro. Quello che pesa, spiega Il Giornale che riporta le cifre stilate dal commercialista e revisore contabile Luca Marotta e i tentativi andati a vuoto nel tentare di rimediare alla situazione. Si è voluto sforbiciare i costi dell’11,8% a 465,5 milioni, ma il club ha però dovuto iscrivere un arretramento dei ricavi (-3,2%) a quota 425,5 milioni. Le perdite si riversano su una situazione debitoria di 807 milioni, sebbene in calo dagli 881 milioni dell’esercizio precedente. Ad aiutare, nel quadro difficile, le cessioni di Brozovic (all’Al Nasr per 17,5 milioni) e di Onana al Manchester United (per 50,2 milioni). L’Inter al 30 giugno 2023 «segnalava un patrimonio netto negativo per 161,9 milioni. Ciò significa che tutte le attività contenute nel bilancio interista, peraltro sovrastimate, non basterebbero a coprire le passività». E questo, spiega Marotta nel suo blog, «non rientra nei limiti minimi di capitalizzazione previsti dal Codice Civile». Tuttavia, precisa la testata, il club «ha avuto la possibilità di differire il ripianamento delle perdite entro il quinto esercizio successivo a quello chiuso: quindi, entro il 2027, quando dovrà avere azzerato i 342 milioni cumulati».

Il bond

Sempre Il Giornale riporta che a gennaio 2022 è stato emesso un bond da 415 milioni con scadenza 2027 con un rendimento monstre del 6,75%. «E i cinesi di Suning, che controllano la società nerazzurra attraverso Grand Tower, dovranno rimborsare entro la scadenza di maggio 2024 il finanziamento da 275 milioni del fondo californiano Oaktree, che a garanzia del suo credito ha preteso tutte le azioni del club», sottolinea Il Giornale. Finora dalla società calcistica non è arrivata replica.

