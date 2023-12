Roma, vandalizzata la lapide di Israele lungo via dei Fori Imperiali

La mattina del 24 dicembre, a via dei Fori Imperiali, all’altezza di largo Corrado Ricci, i carabinieri hanno trovato la lapide vandalizzata sotto l’ulivo donato dallo Stato di Israele all’Italia per i 150 anni della sua Unità. La stele era coperta di vernice rossa. Sul caso, riportato da Il Messaggero, indagano i carabinieri del comando di piazza Venezia mentre la lapide è stata ripulita. Lo scorso novembre nella Capitale furono colpite le pietre di inciampo a Trastevere così come vennero vandalizzati con graffiti antisemiti i muri del portico di Ottavia. Tutte e quattro le targhe d’ottone, con sopra i nomi degli abitanti di Roma rastrellati e spediti nei campi di concentramento, sono state subito ripulite dal servizio Decoro del Comune e sul caso la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per danneggiamento aggravato dall’odio razziale.

(in copertina foto da Il Messaggero)

Leggi anche: