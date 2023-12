Chiara Ferragni, c’è un problema nel suo web store. La rabbia dei clienti: «Ordini disattesi, non è arrivato nulla» – Il video

Ora che sul caso del pandoro Balocco indaga anche la procura di Prato, c’è un nuovo problema per Chiara Ferragni. Il Giornale riporta che diversi utenti in rete segnalano il mancato arrivo dei prodotti ordinati dallo store online della nota influencer. Ordini fatti nei giorni del Black-Friday e ancora non consegnati. «Ho fatto un ordine il 20 novembre, mai arrivato. Mi sono dovuta arrangiare da sola», è uno dei commenti raccolti in rete. «Stessa cosa è successa a me. Ordine mai arrivato», ha replicato un altro. A lanciare la discussione è stata una giovane, Irene, che ha realizzato un tiktok ironico con una sua amica, sotto l’albero di Natale. «Scambiandoci i regali ordinati dal sito di Chiara Ferragni il 26/11», recita la scritta con le due ragazze che si scambiano pacchi fantasma.

«Il 16 dicembre è arrivato un pacco con 3 prodotti ma solo uno era stato ordinato», ha spiegato a Il Giornale Irene, sottolineando che dell’ordine fatto il 26 novembre solo una parte è arrivato a casa. Il resto zero. L’assistenza clienti? Contattata per via telematica (non esiste un call center) ha detto prima che la merce era in partenza, poi che che i prodotti mancanti sarebbero stati inviati solo dopo il reso di quelli ricevuti per errore. Infine, con un’altra mail, hanno scritto che i prodotti ordinati non erano più in magazzino e che ne avrebbe dovuto scegliere altri. Davanti a una richiesta di rimborso la società ha replicato il 27 dicembre, affermando che sarebbe stato fatto il rimborso solo con il reso dei prodotti inviati per errore. Un po’ male per chi si definisce da sempre una imprenditrice digitale.

