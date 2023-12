Chi è la coppia della proposta di matrimonio fallita miseramente nel centro di Roma. Spoiler: non c’è nessuna proposta – Il video

«Che c… fai? Non ero pronta». Quella frase la conosciamo tutti, è diventata virale, con un video rimbalzato su tutte le piattaforme social. Roma, via Condotti, pieno centro storico, lui si inginocchia e le chiede di sposarlo. Lei, nonostante la folla gridasse sì, risponde picche. «Ma allora era per questo che siamo venuti a Roma?», chiede, prima di rifiutare. Tutti si sono chiesti chi sia i misteriosi turisti che hanno fatto impazzire la rete. Ecco che alla fine, su TikTok, spunta il profilo di Valerio, che sulla piattaforma si chiama Hercluess, e che posta ironico il momento. «Bene, Cartier permette di restituire entro 30 giorni», riferendosi all’anello in dono. Ecco il video, qui sotto, nel suo formato originale.

Lui continua a scherzare sempre sul suo profilo TikTok del mancato sì ma alla fine, dopo giorni, l’epilogo viene svelato. La proposta è falsa. Sì, ha fatto sognare migliaia di utenti ma non è vero nulla. Hercluess stesso lo svela nel suo ultimo TikTok. «Ecco il team dietro la proposta di matrimonio falsa che ha sconvolto milioni di persone», scrive.

