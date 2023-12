Schlein, la frecciata a Mennuni (FdI): «La massima ambizione di una donna? Diventare Rita Levi Montalcini, non madre» – Il video

La segretaria del Pd replica alla senatrice FdI, secondo la quale si dovrebbe trovare un modo per rendere più accattivante la maternità, anche per le 18enni

«Il primo governo guidato da una donna fa ogni giorno scelte contro le donne» dice Elly Schlein alla Camera durante le dichiarazioni di voto alla Legge di Bilancio. L’assist per la segretaria del Pd arriva dalle dichiarazioni della senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, che a Coffe Break su La7 si augurava di trovare un modo per «far diventare la maternità di nuovo cool». Schlein replica: «Noi non pensiamo che la massima aspirazione di una donna sia quella di essere madre e non pensiamo che il contributo delle donne alla società si misuri sul numero dei figli e delle figlie. L’ambizione di tante deve essere quella di diventare Rita Levi Montalcini e non vedere voi che tagliate fondi alla ricerca».

