Grandi ritorni, sequel e pellicole d’autore: i film più attesi del 2024

Nell’articolo che riepilogava i più grandi successi cinematografici del 2023, abbiamo visto come l’anno sia stato prolifico dal punto di vista artistico e abbia vantato punte di diamante destinate a lasciare un segno nel corso del tempo. L’auspicio è che dunque i prossimi 12 mesi siano altrettanto appaganti, proseguendo questo trend in ascesa che segue alla drammatica pagina determinata dal Covid. Tra successi annunciati, grandi ritorni o attesi prosieguo, ecco tutte le date da segnare per andare al cinema nei prossimi mesi.