Dai grandi successi ai sottovalutati, i film più belli del 2023 (che vale la pena recuperare)

Dicembre, mese di elenchi: si stila la lista della spesa per il cenone di Natale, e quella dei buoni propositi per l’anno venturo, ma è anche tempo di bilanci sui mesi trascorsi, e su quanto del passato è destinato a rimanere. Per il cinema, nello specifico, il 2023 è stato un anno ricco di eventi: da Barbie a Oppenheimer, passando per capolavori tutti nostrani come C’è ancora domani, sono stati svariati i titoli che hanno attirato fiumi di spettatori nelle sale, provocando riflessioni o regalando puro intrattenimento. E mentre si comincia a intravedere la fine dell’anno, è già possibile annotare le pellicole che vale la pena recuperare.