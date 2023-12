Calci a pugni a un anziano a Firenze, l’aggressore è un 29enne: l’ipotesi del pestaggio dopo un rimprovero – Il video

È stato individuato e denunciato dai carabinieri l’uomo sospettato di aver aggredito un 70enne nel centro storico di Firenze. L’episodio risale al pomeriggio di mercoledì 27 dicembre quando il pensionato stava passeggiando in via de’ Bentaccordi, a due passi da Piazza Santa Croce. Ancora non sono chiari i motivi dell’aggressione, ma i due si conoscerebbero e i carabinieri non escludono che possano esserci stati dissidi in merito alla gestione di un cane. Pare infatti che l’aggressore, un 29enne, fosse stato rimproverato dal 70enne per non aver portato l’animale al guinzaglio. Un’ipotesi che al momento non è stata però confermata dai militari. L’uomo è stato identificato grazie al sistema di videosorveglianza cittadina, che ha ripreso l’aggressione per intero e da diverse angolature. Nei filmati si vede l’anziano camminare da solo per il vicolo di Firenze. A un certo punto, viene raggiunto da un altro uomo più giovane che lo colpisce facendolo sbattere contro il muro. Anche quando il 70enne si trova ormai a terra, l’aggressore continua a prenderlo a calci. È solo l’intervento di un passante, in arrivo da una strada lì vicina, a convincere l’uomo a fuggire. Il 70enne è stato portato subito in ospedale, dove ha avuto una prognosi di 21 giorni. Il 29enne individuato oggi dai carabinieri è stato denunciato invece per lesione personali.

Foto di copertina: Un fotogramma delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso l’aggressione nel centro storico di Firenze

