Russia, la strana morte di Vladimir Egorov, collega di partito di Putin

Vladimir Egorov, esponente del partito Russia Unita del presidente russo Vladimir Putin è stato trovato morto nel cortile della sua casa a Tobolsk, in Siberia. Sul corpo non ci sono «segni esterni di violenza», hanno detto gli investigatori al Kommersant. Non sono ancora chiare la cause del decesso anche se nel necrologio pubblicato dalla Duma nella città di Tobolsk si parla di «tragico incidente». Secondo quanto riportato dal canale Telegram non ufficiale Baza il corpo di Egorov «è stato scoperto nel cortile della sua casa in via Kedrovaya mercoledì».

Tutte le ultime strane morti di politici e industriali russi

La morte di Egorov è solo una dei numerosi decessi eccellenti a Mosca. Tra questi Ravil Maganov, presidente di Lukoil, la seconda più importante compagnia russa di petrolio e gas, che lo scorso anno si era detto contrario alla guerra in Ucraina. Maganov è morto cadendo dalla finestra di un ospedale di Mosca. Poi, il magnate russo delle salsicce, deputato, Pavel Antov, membro del partito Russia Unita tra i dipendenti pubblici più ricchi del Paese, morto in India precipitando dal terzo piano del suo hotel. Mesi prima della sua morte Antov aveva ribadito il suo sostegno a Putin dopo aver negato di aver pubblicato un messaggio contro la guerra su WhatsApp, bollandolo come «sfortunato malinteso e un errore tecnico». A maggio è morto invece il viceministro russo della Scienza e dell’Istruzione Pyotr Kucherenko, dopo essersi ammalato mentre era su un aereo con una delegazione russa di ritorno da un viaggio d’affari a Cuba.

(in copertina City Duma of Tobolsk/vk.com)

