Il discorso di fine anno di Putin generato dall’Intelligenza Artificiale? Non ci sono prove

Da anni si sostiene che Vladimir Putin abbia diversi socia che lo sostituiscono durante i suoi interventi pubblici, ma per dimostrarlo sono state usate sempre foto datate e decontestualizzate (ne parliamo qui). I sostenitori dell’Ucraina hanno contribuito alla diffusione di teorie del complotto, come nel caso della messa pasquale del 2022 (ne parliamo qui). Questa volta è toccato al discorso di fine anno, accusando il Cremlino di aver diffuso un video generato dall’Intelligenza Artificiale. Le presunte prove presentate indicano delle stranezze tra il collo e il vestito del leader russo, ma sono inconsistenti (come in altri episodi).

La teoria si basa su una ripresa di un televisore. La qualità del video è scarsa.

L’attenzione è rivolta al collo di Putin. Quest’ultimo mostrerebbe un presunto errore generato dall’AI.

Non è altro che il collo cadente del leader russo, visibile anche in altri video con altre angolazioni e situazioni.

Analisi

Tra i principali sostenitori della teoria è un utente Twitter (RASSEL, @XaslerTv), il quale condivide un video a bassa risoluzione che riprende un televisore con il discorso di Putin. L’attenzione è rivolta al collo del leader russo.

Il video e il tweet sono stati poi condivisi da Mykhailo Golub, il quale introduce la possibilità – e senza alcuna totale certezza – che sia stato generato dall’Intelligenza Artificiale: «Apparently, the New Year greeting of Putin was AI-generated».

Il video è stato poi condiviso anche da altri utenti per sostenere l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il tema è stato trattato anche in alcuni tweet di risposta a quello di Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino.

Il video “originale” e l’assenza dei Metadati

La clip utilizzata via Twitter per sostenere la teoria non è affatto utile, in quanto riguarda la ripresa di uno schermo televisivo e a bassa risoluzione. L’analisi andrebbe fatta visionando il video a più alta risoluzione possibile, come quello condiviso dal canale Telegram del Cremlino. Intitolato “Discorso di Capodanno ai cittadini russi” (Новогоднее обращение к гражданам России), per un totale di circa 70 MB, il file MP4 condiviso integralmente via Telegram è stato completamente ripulito: non c’è alcuna informazione nei Metadati, nemmeno la data di creazione. Non è una novità, tale operazione potrebbe essere svolta per tutelare gli spostamenti del leader russo.

Il collo che “sborda” non è una prova

Come riportato in precedenza, gli utenti si basano su come il collo del leader russo “sbordi” troppo coprendo in parte la cravatta. Una tesi bizzarra, così come l’attribuzione a un difetto della generazione video da parte di un’Intelligenza Artificiale.

La breve clip diffusa come “prova” riguarda il minuto 4:05 del video completo diffuso dal canale Telegram del Cremlino. I momenti in cui si vede il collo “sbordare” verso il basso avvengono prevalentemente quando Putin abbassa di poco la testa e non solo quando parla. Ecco un esempio intorno al minuto 2:30.

Il video del 15 dicembre 2023

Non si ha l’assoluta certezza del giorno in cui sarebbe stato ripreso il video, poi montato per l’occasione con le immagini di repertorio e probabilmente lo stesso sfondo dietro il leader russo. Il vestito sembra essere lo stesso indossato durante la conferenza stampa del 15 dicembre 2023, ma potrebbe averlo semplicemente utilizzato più volte nel tempo.

Citiamo la conferenza stampa del 15 dicembre 2023 proprio per avere un paragone più vicino al video del discorso di fine anno, proprio per via della somiglianza del vestito. Scaricando la clip dell’intervista dal canale Telegram @Geopolitics_live possiamo cercare scene simili dove il collo “sborda”. Risulta utile anche perché le riprese non sono frontali, dimostrando la presenza di una semplice collo cadente dovuto all’età.

La dentatura

Un ulteriore elemento che si nota nel video originale diffuso dal canale Telegram del Cremlino è la presenza dettagliata dei denti, ripetuta in diversi fotogrammi nel corso del video e nelle diverse posture. Solitamente, i video generati dall’AI non sono così precisi.

Conclusioni

Il video diffuso per sostenere che la clip del discorso di fine anno mostri un Vladimir Putin generato dall’Intelligenza Artificiale non è per niente valido. Oltre alla pessima inquadratura e qualità, la presunta “prova del collo” è del tutto inconsistente dato che il leader russo possiede attualmente un collo cadente dovuto all’età. L’elemento dei denti nel video di Putin diffuso dal Cremlino non confermano ulteriormente la tesi dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

