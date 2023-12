La maledizione della nuova casa di Chiara Ferragni: appena entrata, il caos sui pandoro. Il ritardo per il suicidio del manager di Visibilia

Non porta fortuna a Chiara Ferragni la nuova casa costruita da Citylife dove si è trasferita dai primi del mese di dicembre scorso. Appena presone possesso le è arrivata addosso la botta dell’antitrust con la multa da un milione di euro e l’apertura di numerose inchieste giudiziarie che l’hanno gettata in profonda depressione costringendola a sparire per settimane dai social su cui viveva. Quella casa si porta però addosso un’altra maledizione, quella di Visibilia, la società fondata e poi venduta da Daniela Santanché che in questo 2023 sta affrontando un vero e proprio calvario.

La società semplice fondata con mamma Marina

Alle origini dell’acquisto della nuova reggia della regina dei social c’è una società semplice costituita dalla Ferragni nel 2022, seguendo un modello più volte utilizzato dalle grandi famiglie del capitalismo italiano (in cima all’impero degli Agnelli c’è ad esempio la Dicembre società semplice). La società semplice si chiama “Ferragni enterprise”, ed è stata costituita il 24 maggio 2022, con mille euro di capitale sociale. La società Sisterhood srl ha versato 999 euro, mentre un euro di capitale sociale (0,1%) è stato versato dalla mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo. Il suo oggetto sociale è tipico di una società immobiliare, e in origine avrebbe avuto lo scopo di riunire e gestire tutti gli immobili sede del gruppo. In realtà l’unica operazione compiuta è stata l’acquisto di tre appartamenti in costruzione agli ultimi piani del grattacielo di Citylife, da riunire poi in un solo mega appartamento. Quello appunto in cui si è trasferita Chiara a dicembre insieme al marito Fedez e ai due figli Leone e Vittoria.

Il subentro a un milanese, poi il contratto con Citylife

Per l’acquisto prima la Ferragni enterprise si è fatta cedere il contratto stipulato per la costruzione dal milanese Nicola Colombo che ne aveva i diritti, ed è subentrata a lui nel contratto esistente con Citylife, modificandone alcune clausole in un nuovo testo sottoscritto il 25 novembre 2022, stabilendone la consegna entro il 15 febbraio 2023 e una penale di 1.500 euro al giorno per eventuali ritardi. Da quella data la Ferragni avrebbe potuto entro certi limiti trasformare i tre appartamenti per renderla la casa dei suoi sogni come poi effettivamente ha fatto. Qualche ritardo deve poi esserci stato perché l’atto di compravendita è stato firmato dal notaio milanese Stella Dorina Carlotta Marchetti il 21 febbraio 2023.

I lavori da fare e l’amministratore di Visibilia che si è suicidato

Nell’atto di acquisto della nuova casa Citylife autorizzava i lavori che aveva pensato la Ferragni a patto che fossero concordati con l’amministratore del complesso. Nell’atto indicava che «in data 19 dicembre 2022 l’assemblea del condominio ha nominato quale amministratore del condominio medesimo la società Sif Italia s.r.l., con sede in Milano, via Lovanio 6, in persona del dott. Luca Ruffino». Eccola la maledizione di Visibilia. Ruffino, che in effetti aveva fondato quella società esperta di amministrazione di condomini, era anche l’imprenditore che aveva rilevato dalla Santanché nel 2022 le quote in Visibilia Editore, società che la Santanché aveva fondato e poi quotato in borsa. Il 6 agosto del 2023 misteriosamente Ruffino si è tolto la vita, sparandosi un colpo di pistola e scatenando ogni tipo di ipotesi e misteri su quel suicidio. Scomparso l’amministratore con cui doveva trattare la ristrutturazione dei tre appartamenti, i Ferragnez hanno dovuto posticipare lavori e ingresso nella nuova casa. Che oggi certamente è una meraviglia, come si capisce dal video-tour girato da Fedez il giorno della presa di possesso dell’immobile. Secondo le stime Cerved il valore della casa infatti è superiore ai 6 milioni di euro, a cui aggiungere quello delle 5 pertinenze collegate che hanno una superficie complessiva di 114 metri quadrati.

Leggi anche: